Gå inn i ringen med Assassin's Creed Shadows-fritidsutstyr fra Venum

Ønsker du å vise din interesse og kjærlighet til Assassin's Creed og det nye japanske Shadows -eventyret neste gang du stikker innom treningsstudioet? I så fall har Ubisoft og Venum akkurat det riktige samarbeidet for deg.

Videospillgiganten og fritidsselskapet har gått sammen om en kolleksjon med klær som har aktivt bruk som tema. Det omfatter bokseutstyr (hansker og shorts), judoprodukter (som en komplett gi-kappe), pluss ulike treningsdresser og joggere, joggesko, undertrøyer, hettegensere og til og med T-skjorter.

Settet er et av de mer jordnære videospillsamarbeidene du vil se, og har faktisk noen ting du sannsynligvis ikke ville hatt noe imot å ha på deg når du er ute og går. Og vanligvis kommer de alle i jordnære farger også, som svart, hvit, sand, rød og til og med noen gullalternativer også.

Du kan få tak i noen av de billigere alternativene for så lite som £40/€40, men de dyrere alternativene vil koste deg så mye som £120/€120. Sjekk ut hele kolleksjonen her.

