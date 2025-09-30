Gå retro med disse jubileumsskoene for 30-årsjubileet for PlayStation x Reebok

HQ

Sony har feiret 30-årsjubileet for PlayStation en stund, og som en del av feiringen har et nytt samarbeid med Reebok blitt avslørt. Dette kommer i form av en serie joggesko som er utformet for å gjenspeile regionene der PlayStation opprinnelig ble lansert for over tre tiår siden.

PlayStation x Reebok -serien tilbyr InstaPump Fury 94 for Japan, Pump Omni Zone II for USA og Workout Plus for Storbritannia. Selv om de er marginalt forskjellige i utseende, kommer de alle i den karakteristiske PlayStation-stilen og -fargen i den berømte grå fargen med mye hvitt og til og med den originale, fargerike PlayStation-logoen på siden.

Skoene lanseres i oktober og er en del av en begrenset kolleksjon som også inkluderer en begrenset utgave av emballasjen. Informasjonen om skoene på PlayStation Blog legger til :

"Disse joggeskoene er inspirert av den originale PlayStations karakteristiske stil, og Reeboks joggesko-silhuetter er valgt ut for å matche det opprinnelige lanseringsåret og populariteten på den tiden. Alle parene kommer i en unik emballasje i begrenset opplag som gjenspeiler konsollens opprinnelige lanseringsdesign, med en felles jubileumsgrå fargepalett og viktige nostalgiske detaljer."

Dette er en annonse:

Vil du legge til litt PlayStation-drypp i garderoben din med disse stilige joggeskoene?