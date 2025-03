Gå tilbake til der det hele begynte i Final Destination: Bloodlines

HQ

En stund var Final Destination en fast kinoforeteelse, med nye filmer som debuterte annethvert år. Men etter Final Destination 5 fra 2011 bestemte Warner Bros. seg for å sette franchisen på pause, og siden da har vi ventet på mer fra serien. Den ventetiden tar slutt i mai.

Final Destination: Bloodlines Filmen tar oss med tilbake til begynnelsen av drapene, i en forskrudd historie som dreier seg om en collegestudent som vender hjem for å forsøke å sette en stopper for en ondskapsfull og skremmende syklus som gjør at familien hennes dør en brutal og mørk død.

Filmen blir regissert av Adam Stein og Zach Lipovsky, og bruker et manus skrevet av Guy Busiuk og Lori Evans Taylor, og en historie fra de to og Jon Watts også. Rollelisten inkluderer Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger og Tony Todd.

Med filmen nesten her, kan du se traileren for filmen nedenfor, samt dens offisielle synopsis. Final Destination: Bloodlines har premiere fra 14. mai.

"Plaget av et voldsomt tilbakevendende mareritt drar collegestudenten Stefanie hjem for å spore opp den eneste personen som kanskje kan bryte syklusen og redde familien hennes fra den grusomme døden som uunngåelig venter dem alle."