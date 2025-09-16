Gabe Newell avslører plasseringen for Dota 2s The International 2026

HQ

Ettersom sesongen 2025 Dota 2 har kommet til en slutt nå som The International 2025 er i bøkene, skifter naturlig nok oppmerksomheten til 2026-sesongen og hva Valve har planlagt på denne fronten.

Vi vet allerede noen få detaljer om det kommende avgjørende premierearrangementet, ettersom vertslandet og byen, og det planlagte vinduet for The International 2026 er avslørt. Delt i en video presentert av Valves Gabe Newell, blir vi fortalt at The International kommer tilbake til et tidligere sted i 2026, med det nøyaktige stedet som Shanghai, Kina. Når det gjelder datoen, er alt vi blir fortalt at det vil skje i august 2026, så litt tidligere enn årets begivenhet.

