Gabe Newell har kjøpt den 50. største yachten i verden

HQ

Steam kritiseres av og til for å ha en monopollignende situasjon på PC-er, med utilstrekkelig konkurranse. I tillegg tar de en avgift tilsvarende 30 % per solgte spill, noe som kan sammenlignes med Epic Games Store, som tar 12 %. Når du kjøper et spill der, går mer penger til utviklerne enn til eieren av plattformen.

Med tanke på Steams popularitet kan du forestille deg at det bokstavelig talt regner penger på Valve og grunnleggeren Gabe Newell, og nå har sistnevnte spyttet ut noen av dem. Boat International (takk PC Gamer) - en kilde som vi, så vidt jeg vet, aldri har referert til i løpet av mine 21 år på Gamereactor - rapporterer at Newell har kjøpt en ny båt kalt Leviathan.

Oceanco

Denne båten kostet 500 millioner dollar, noe som kan ha blitt gjort lettere av at han faktisk eier produsenten Oceanco, og for de pengene fikk han et flytende palass med blant annet en ubåtgarasje (og plass til flere båter), et sykehus med sykepleier på stedet, to treningssentre (en båt med bare ett treningssenter virker jo litt meningsløst), all tenkelig luksus, og et spillrom med 15 toppmoderne datamaskiner. Leviathan er den 50. største yachten i verden, og føyer seg nå inn i rekken av Newells to tidligere yachter. Selv kommenterer han :

"Det er utrolig hyggelig og morsomt å jobbe med teamet hos Oceanco; alle er profesjonelle, kreative og dynamiske. Vi visste at vi ba om uvanlige ting, og Oceanco tok imot det med åpne armer. Ikke bare har vi designet en svært uvanlig yacht som støtter seg på Oceancos sterke sider innen innovasjon og design, men teamet har også vært villige til å samarbeide med oss om å utvikle prosessen."

Reaksjonene har selvfølgelig ikke latt vente på seg, og noen mener at han kunne ha brukt pengene på noe bedre, ikke minst til fordel for havene med tanke på hans interesse for dykking, mens andre ser på det som en morsom ting å gjøre. Hva er ditt syn på dette?