Gabon suspenderer sosiale medier på grunn av bekymring for sikkerhet og stabilitet

Gabons medietilsyn har beordret umiddelbar stenging av visse sosiale medier, og advarer om at innleggene kan undergrave det sosiale samholdet og true den institusjonelle og nasjonale sikkerheten. Tilgangen til Meta Platforms, YouTube og TikTok er nå begrenset, selv om Facebook, Instagram og X angivelig fortsatt er tilgjengelige.

Beslutningen kommer midt i en tid med økonomisk press, høy arbeidsledighet og en skjør overgangsperiode etter kuppet under president Brice Oligui Nguema, noe som har fått sivilsamfunnsgrupper til å frykte at restriksjonene kan lamme sosial og økonomisk aktivitet.

"Suspensjonen betyr at en betydelig del av landets økonomiske og sosiale aktivitet lammes i en situasjon som allerede er preget av arbeidsledighet og høye levekostnader", sier Nicaise Moulombi, medlem av sivilsamfunnet. "Sosiale nettverk er ikke lenger bare et underholdningsverktøy, de har blitt et redskap for arbeid, borgernes ytringer, handel, innovasjon og til og med demokratisk mobilisering."