Gabriel Jesus' skade "ser ikke bra ut i det hele tatt", sier Arteta, Arsenal-sjef

Arsenals tap mot Manchester United i FA-cupen, etter straffesparkkonkurranse, var et hardt slag for Mikel Artetas lag på et kritisk tidspunkt av sesongen dersom de ønsker å følge Liverpool i Premier League. Men det var ikke den eneste dårlige nyheten for London-laget: De verste spådommene om Gabriel Jesus ser ut til å slå til.

Da brasilianeren ble båret ut på båre i det 41. minutt, var det mange som fryktet det verste: en korsbåndskade (brudd på fremre korsbånd), en skade som idrettsutøvere ofte pådrar seg i kneet, og som ikke bare er utrolig smertefull, men som også medfører en svært lang rekonvalesenstid, på mange måneder, noen ganger nesten et år.

Og Arteta sa i forkant av onsdagens kamp mot Tottenham Hotspurt, derbyet i Nord-London, at "det ser ikke bra ut i det hele tatt". Han nektet å bekrefte omfanget av skaden, men alt tyder på at korsbåndet er røket eller ødelagt. "Jeg ønsker ikke å bekrefte noe før vi har den endelige rapporten i ettermiddag. Vi var veldig bekymret etter kampen, og vi er veldig bekymret i dag."

Det er også et stort slag for det brasilianske laget. På sine syv siste kamper for Arsenal har spissen scoret seks mål. Nå er Arsenal avhengig av Kai Havertz på midtstopperplassen. Det er fortsatt tid til å forsøke å signere en ny spiller på vinterens overgangsmarked, noe Arteta hadde bedt om tidligere, og som nå virker som en topp prioritet hvis de ønsker å fortsette å kjempe om titler i år.