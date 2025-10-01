Gael Monfils kunngjør at han legger opp i løpet av 2026-sesongen

HQ

Gaël Monfils, en av de mest erfarne aktive spillerne i ATP-kretsen, har kunngjort at han legger opp. Men det blir ikke i år: Franskmannen har fortsatt planer om å konkurrere ut 2026, noe som betyr at han kan spille sin siste profesjonelle tenniskamp i en alder av 40 år (han fylte nylig 39 år, 1. september).

Siden han ble proff i 2004, har Monfils vunnet 13 titler, inkludert tre ATP 500-titler. Han har nådd 35 singelfinaler, og imponerende nok har han vunnet seks av de sju siste finalene han har spilt, de fleste av dem i ATP 250-turneringer, inkludert en i 2025, Auckland Open i januar, da han slo Zizou Bergs. Han nådde karrierens beste plassering som nummer 6 i verden i 2016 (for øyeblikket er han nummer 53).

"Jeg hadde en racket i hendene for første gang da jeg var to og et halvt år, og begynte å spille profesjonelt som 18-åring. Nå, etter å ha feiret 39-årsdagen min for bare en måned siden, vil jeg gjerne dele at det kommende året blir mitt siste som profesjonell tennisspiller", skrev han på sosiale medier.

"Muligheten til å gjøre lidenskapen min til et yrke er et privilegium jeg har satt pris på i hver eneste kamp og hvert eneste øyeblikk av min 21 år lange karriere. Selv om dette spillet betyr alt for meg, har jeg funnet fred i min beslutning om å legge opp etter tennissesongen 2026".