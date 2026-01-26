G’aim’e Ultimate

Det er eksplosjoner og skudd overalt. Jeg og partneren min sitter på huk bak et par åpenbart ekstremt solide trekasser, mens rundt fem opprørskledde fiender skyter med skarpt bly i vår retning. Vi er helt trygge. Men ... den onde fienden aner ikke at deres tid er inne, for med et trykk på fotpedalen reiser jeg meg og fyrer av et helt magasin, og ser to av fiendene kollapse før jeg skyter det siste skuddet inn i en gassflaske bak dem - med en enorm eksplosjon som resultat.

HQ

Lyspistolspill var et fenomen som tragisk nok nesten helt har forsvunnet fra spillverdenen, og Dreamcast var den siste konsollen som tilbød ekte CRT-baserte lyspistoler som offisielt førstepartstilbehør. Siden den gang har vi vært henvist til tredjepartsløsninger med stadig dårligere støtte, og i dag kan konseptet anses som dødt og begravet.

Vi blir presentert for en svært kompakt, tettpakket eske.

En del av forklaringen er teknologi. Den gamle teknologien fungerte ikke med flatskjerm-TV-er, og det fantes ingen gode alternativer, og nå som det finnes virkelig gode bevegelsesfølsomme dingser, er det som om markedet helt har glemt lyspistolspill og dessuten gitt opp merkelig tilbehør i plast. Og det er her G'aim'e kommer inn i bildet.

En liten miniatyrkonsoll med en håndfull innebygde lyspistolspill, deriblant Time Crisis, komplett med tilhørende pedal, som i hvert fall i teorien gjør det mulig å gjenskape følelsen av klassiske spillehaller hjemme i stua. Enheten og lyspistolene er pent pakket inn i en eske og føles solide (selv om konsollen nesten er vektløs), med fargerike detaljer der jeg spesielt liker de knalloransje kablene.

Det er utrolig enkelt å koble til alt, selv om man kan stille spørsmål ved valget om å forklare hvordan man gjør det på TV-en når jeg starter enheten. Jeg trenger ikke å vite hvor jeg skal plugge inn HDMI-kabelen, for hvis jeg ikke visste det, ville jeg ikke hatt noe bilde og ikke fått videoen om hvordan jeg skulle koble den til. En mindre detalj, skjønt.

Kontrollerne dine må kalibreres før du kan begynne å spille, noe du gjør ved å skyte på mål på TV-en, og det forklares også hvor langt unna du bør være avhengig av størrelsen på TV-en, og du blir bedt om å fjerne alle gjenstander som kan forstyrre skytingen på ulike måter. Jeg synes det er en veldig enkel og grei løsning.

Selve konsollen er mindre enn våpnene og pedalen. Det inneholder også noen Time Crisis-rekvisitter.

Av de fire spillene som følger med, er det nevnte Time Crisis den åpenbare publikumsfavoritten, men Point Blank, Steel Gunner og Steel Gunner 2 er også inkludert når du har lyst på litt variasjon. Du starter det aktuelle spillet ved å skyte på dem, og deretter har du en knapp for å putte mynter inn i enheten og en knapp for å for eksempel starte tittelen på nytt eller gå tilbake til menyen for å velge et nytt spill.

Så ... tilbake til skytingen i innledningen. Time Crisis er det spillet jeg har brukt mest tid på, og det er fortsatt en virkelig underholdende perle som viser hvilken spennende og variert sjanger dette kan være. Point Blank føles mer som fyllstoff og har ikke eldet spesielt godt, men mens jeg til å begynne med sørget over at det ikke finnes noen nyere Time Crisis-spill, ble begge Steel Gunner-titlene raskt favoritter. Jeg har brukt mer tid på hvert av dem enn på Time Crisis i løpet av anmeldelsesperioden, rett og slett fordi de er så kule, actionfylte og stilige.

Men hvor godt fungerer skytingen? Ganske bra, faktisk. Jeg vil si bedre enn forventet, med tanke på at dette er den typen produkt som sjelden pleier å være så imponerende. Pistolene filmer skjermen og agerer ut fra det de ser (det kreves altså ikke noe ekstra tilbehør på eller under skjermen), men jeg er likevel litt plaget av at jeg ikke ser ut til å skyte på nøyaktig samme sted selv om jeg holder pistolen så stille jeg kan med albuene mot en vegg. Presisjonen er derfor tilstrekkelig, men ikke helt der jeg skulle ønske den var.

G'aim'e legger ved instruksjoner for hylstre til signalpistolene som du kan 3D-printe hjemme.

Videre synes jeg det blir dårligere og bedre avhengig av belysningen hjemme, hvor jeg ikke helt skjønner hva som påvirker resultatet. Det er klart at sola skinner på TV-en påvirker det, men for mørkt ser heller ikke ut til å være optimalt. Jeg har ingen store problemer, men igjen, det er ikke perfekt.

For å oppsummere synes jeg dette er en suveren pakke for alle som har savnet lyspistolspill. Det at det følger med to pistoler gjør også at spillene når sitt fulle potensial. Teknologien er kanskje ikke helt der jeg skulle ønske den var, men samtidig er den god nok til å ha det gøy, selv om jeg skulle ønske at en konsollprodusent med mer penger kunne videreutvikle konseptet til perfeksjon.