G'AIM'E's pistolkontroller kan tilpasses alle skjermer

HQ

Vi husker alle første gang vi spilte et spill med en pistol som kontroller. Omgitt av neonlyset og de fjerne pingene fra et airhockeybord, var arkaden stedet å være. Dessverre er de ikke like populære lenger, men folk lengter fortsatt etter å bruke en pistol som kontroller i et skytespill som Time Crisis.

Det er her G'AIM'E har trådt inn. Ved å introdusere en ny pistolkontroller har selskapet gitt oss muligheten til å gjenoppleve de nostalgiske arkadedagene. Vi tok en prat med G'AIM'E's sjef for internasjonal virksomhet, Heena Lakhani, på CES for å snakke om tilbehøret og hvordan det er tilpasset moderne skjermstørrelser.

"Teknologien bak pistolen er ganske enkel", forklarte Lakhani. "Vi bruker forhåndstrenede AI-data, tusenvis og hundretusenvis av data som er forhåndslastet inn i systemet."

"Den kan gjenkjenne alle skjermstørrelser fra 15 tommer til 150 tommer. Teknologien er inne i selve pistolen. Du har et kamera her. Systemet kan se og gjenkjenne alle skjermstørrelser", fortsetter hun. "Så det eneste du egentlig trenger å gjøre, er å koble til systemet, sørge for at det er kalibrert, og så er du klar til å sette i gang."

Foreløpig er dette oppsettet bare tilgjengelig for noen få titler, men hvis kontrolleren får mer støtte, kan vi tenke oss at den også vil komme til flere spill etter hvert. Sjekk ut hele intervjuet for flere detaljer nedenfor: