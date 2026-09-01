Gal Gadot om å bli fritatt fra rollen i « Wonder Woman: «They sa det motsatte til meg

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Da DC Extended Universe gikk i oppløsning, ble mange av karakterene og skuespillerne ganske raskt kastet ut av DC Studios, og noen ganske populære rollebesetninger ble kastet i søpla til fordel for et fullstendig gjenfødt univers i DC-universet. Et av ofrene for denne gjenfødelsen var Gal Gadot, som ikke vil fortsette som Diana Prince, også kjent som Wonder Woman, til tross for at hun opprinnelig ble fortalt at hun skulle det.

I podcasten «Happy Sad Confused» forteller Gadot at da James Gunn og Peter Safran tok over hos DC Studios, ble hun direkte informert om at de hadde planer om å lage en tredje Wonder Woman-film med henne i hovedrollen.

«Nei, de sa det motsatte til meg. De sa noe sånt som: ‘Vi skal utvikle den sammen med deg, lage den tredje, bla bla bla’. Men jeg så hvordan alle de andre ble behandlet, og jeg… Situasjonen med Henry [Cavill] ble mildt sagt ikke håndtert elegant, det samme gjelder Patty [Jenkins]. Jeg føler at, du vet, vi er alle voksne og alt er i orden, og det handler ikke engang om dem. De er der og er der for å gjøre det de tror på, og alt er i orden.»

Gadot la til at hun fortsatt er glad for at hun fikk sjansen til å være Wonder Woman en periode, og forklarte «det var aldri mitt. Jeg var alltid bare et redskap.» Hun nevnte også at hun håper den som tar over rollen, vil «virkelig gå inn i denne reisen med et åpent sinn.

Det går rykter om at Wonder Woman skal gjøre sin debut i DC Universe i oppfølgeren til «Superman» i 2027, med Adria Arjona som mulig etterfølger i rollen, men dette er ennå ikke bekreftet av noen av de involverte partene.