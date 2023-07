Gal Gadot ser alvorlig ut på Heart of Stones karakterplakat

Netflix har vanligvis en eller to store filmer på programmet hver måned. Neste måned, i august, blir den store filmen Heart of Stone, en actionfilm med Gal Gadot i hovedrollen som Rachel Stone, en etterretningsagent som kjemper mot tiden for å hindre en hacker i å få tak i et verdifullt og svært farlig våpen.

Heart of Stone vil ha premiere på Netflix 11. august, og hvis du vil se et glimt av filmen, kan du sjekke ut traileren nedenfor, og til og med de splitter nye karakterplakatene som viser Gadots Stone som ser veldig alvorlig ut, i tillegg til en like alvorlig Jamie Dornan, Mattias Schweighöfer og Alia Bhatt.

Kommer du til å se Heart of Stone når den har premiere om noen uker?