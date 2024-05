HQ

Det er lenge siden det har kommet en ny, stor utgave av formelen for managementsimulatorer. Vi har hatt glede av spill som Zoo Tycoon og The Sims i flere tiår, og i det siste har det kommet nye utfordrere som Two Point -serien. I april i år setter Brightrock Games sin egen vri på formatet i form av Galacticare, et spill som du vil kunne spille selv i løpet av de nærmeste dagene.

Ved første øyekast kan Galacticare oppfattes som neste kapittel i Two Point -serien, en mer sprø og sci-fi-aktig oppfølger til det fantastiske Two Point Hospital. Men det ville være feil, dette er i høyeste grad sin egen enhet, og det kan du føle og se i den mer modne tonen og de litt mindre raffinerte systemene. Men dette endrer ikke det faktum at likhetene ved første øyekast er svært merkbare.

Ideen med Galacticare er å bygge et fungerende sykehus i verdensrommet. Du må konstruere et fungerende anlegg med rom dedikert til vitenskapelig praksis som har blitt vanlig i fremtiden, ikke bare for å behandle mennesker, men også en hel rekke utenomjordiske skapninger. Du må designe et sykehus som ikke bare fungerer og oppfyller alle behovene til pasientene dine, men du må også sørge for at det har de rette fasilitetene og er innredet slik at det ikke føles som et mausoleum, samtidig som du må håndtere begrensede midler, farer og utbrudd og en rekke andre faktorer og hendelser som ikke bare vil forsinke, men potensielt kan hindre fremdriften din helt og holdent.

Det er den samme formelen som vi har sett brukt gang på gang, og det er ærlig talt ikke mye du kan peke på som virker mot den. Formatet er enkelt og lett å plukke opp og glede seg over, det er underholdende, og det er designet på en slik måte at det er en utfordring uten at det føles frustrerende. Det gjør riktignok ikke mye for å overraske deg eller få deg til å tro at det er noe her du ikke har sett utallige ganger før, men siden Galacticare har så mye sjarm, krever det aldri at dette skal være tilfelle.

I likhet med Two Point -serien har Galacticare en utmerket humoristisk tone som passer perfekt til stilen i spillet. Den tåpelige dialogen føles virkelig velkonstruert og leveres med stil takket være de talentfulle stemmeskuespillerne. Kombinert med flotte animasjoner og latterlige og påfunnede premisser for hvert av historienivåene (som å bygge et sykehus på en kosmisk musikkfestival som heter Burning Moon...), utstråler helheten en forunderlig mengde sjarm.

Men alt er ikke bare solskinn og regnbuer. Det er grenser for hvor mange ganger man kan se et apelignende romvesen bli beinet opp igjen eller et menneske bli behandlet for romparasitter før man begynner å tvile på hva som er målet. Det er her Galacticare begynner å vakle, ettersom spillet sliter med å virkelig utvide seg utover sine mest grunnleggende prinsipper. Forutsatt at du ikke er en forferdelig planlegger og er i stand til å plassere rom og fasiliteter på en kompetent måte, vil du oppdage at sykehuset stort sett driver seg selv, genererer obskøne mengder penger og øker jevnt og trutt i rangering før det til slutt kapper ut en total sum på fem stjerner. Galacticare er ikke et spill som har noen betydelig utfordring i navnet sitt, og selv om det gjør det til et ganske avslappende og lett å nyte spillet, er det også et som føles litt for hands off der det er lagt for mye vekt på dekorasjon og ikke funksjon.

Dybden er uten tvil et problem i dette spillet, for selv om de ulike nivåene byr på noen ekstra utfordringer, som meteornedslag eller kappløp mot rivaliserende sykehus, blir formelen aldri virkelig utvidet eller utfordret. Der et spill som Two Point i stedet utfordrer spilleren ved å be dem om å være utrolig presise med designene sine på grunn av begrenset plass og mange forskjellige oppgaver å fullføre for å oppnå toppkarakter, er Galacticare mye mer tilgivende med veldig lite fokus på disse områdene.

Men saken er at Galacticare er morsomt, og derfor kan du unnskylde den alvorlige mangelen på utfordring. Det som er mindre lett å unnskylde, er den rotete og overveldende presentasjonen, som kan bli litt av et mareritt å holde styr på. De fleste av nivåene på Galacticare er bittesmå, men likevel stappfulle av motstridende ting, og det betyr at skjermen ofte flyter over av farger og kaos som det er nesten umulig å holde oversikt over. Dette kan være et problem med denne typen spill i det hele tatt, men når du legger til en HUD og et brukergrensesnitt som trenger litt mer finpussing for å føles intuitivt og smidig, kan det til tider bli litt plagsomt.

Jeg har likevel hatt glede av tiden min med Galacticare. Dette er et av de spillene der timene kan fly av gårde uten at du egentlig legger merke til det. Det er mye briljans, sjarm og potensial i dette spillet, og derfor er det litt frustrerende at presentasjonen holder det litt tilbake. Hvis du liker Two Point spill, og management-simuleringer i det hele tatt, vil du uten tvil ha mye moro med Galacticare, men ikke forvent en opplevelse av samme grad av raffinement som noen av de andre titanene på dette området.