Galatasaray hyller keeper og kaptein Fernando Muslera, som scoret det avgjørende straffesparket i ligaen

Den tyrkiske Süper Lig har fått en ny mester: Galatasaray, for andre år på rad, og nok en gang med Fenerbahçe i ryggen. José Mourinhos Fenerbahçe var nære, men ikke gode nok til å ta igjen Galatasaray, det mest suksessrike laget i Tyrkia med 25 ligatitler, som også vant den tyrkiske cupen og sikret seg en plass i Champions League neste år.

Galatasaray oppnådde det med en 3-0-seier over Kayserispor, som endte på en høy tone, med et øyeblikk som har blitt viralt. Lagkaptein Fernando Muslera, 38 år gammel målvakt fra Uruguay og en klubblegende som kom til Galatasaray i 2011, fikk straffesparket i det 89. minutt. Da seieren var sikret med 2-0 på resultattavlen, scoret han det avgjørende målet og ble gratulert av lagkameratene og tiljublet av publikum.

Det er ventet at Muslera forlater klubben ved sesongslutt, så det var en måte å hylle kapteinen på, som faktisk scoret et straffespark for fjorten år siden, i sin første sesong med Galatasaray.