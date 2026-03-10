Galatasaray slår Liverpool i den første kampen i åttedelsfinalene i Champions League

HQ

Åttedelsfinalene i Champions League har startet med en overraskelse: Liverpool tapte sin første kamp, borte mot Galatasaray. Allerede etter syv minutter assisterte Victor Osimhen Mario Lemina til 1-0, og Osimhen fikk til og med et annet mål annullert for offside. Hugo Ekitike, Liverpools viktigste våpen med en veldig svak Salah, scoret et pinlig mål på en kaotisk corner som ble annullert for håndball.

Kampen forble helt åpen helt til slutten: Liverpool klarte å kontrollere tempoet i store deler av kampen og var svært nær scoring, men tyrkerne hadde fortsatt mange muligheter, inkludert kampens siste skudd.

Overraskende nok var dette den fjerde kampen på rad som Liverpool tapte mot Galatasaray på bortebane. Galatasaray kommer til å forsvare det målet med nebb og klør neste uke på Anfield, uten sine lokale fans, ettersom UEFA sanksjonerte laget på grunn av bråk under Juventus-kampen forrige måned, der Galatasaray lamslått det italienske laget.