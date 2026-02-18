Galatasaray straffer Juventus med 5-2 og nærmer seg Tottenham- eller Liverpool-kamp

HQ

Juventus led et katastrofalt nederlag i Champions League-sluttspillet, et 5-2-tap mot Galatasaray som nesten eliminerer dem definitivt fra turneringen. Mens det italienske laget ledet 1-2 til pause, klarte Galatasaray å komme tilbake til 3-2 i det Juan Cabal ble utvist.

Galatasaray utnyttet overtallet og scoret ytterligere to mål, noe som påførte Juventus det andre nederlaget med fem eller flere mål i en utslagskamp i europacupen, etter en kamp i 1959. Og Juventus har aldri klart å vinne mot Galatasaray i Tyrkia, tre tap og én uavgjort.

"Vi falt virkelig av når det gjelder karakter," sier Juventus-manager Luciano Spalletti til Sky Sport Italia. "Det var ikke ett skritt tilbake, men tre skritt tilbake denne kvelden".

Galatasaray har ikke spilt i utslagsrundene i Champions League siden 2013/14, men med seieren kommer de nærmere åttedelsfinalene, der de kan møte Liverpool eller Tottenham.