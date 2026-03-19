Galatasarays Noa Lang er på bedringens vei etter en vellykket operasjon av tommelen

Noa Lang, 26 år gammel nederlandsk midtbanespiller fra Galatasaray, er på bedringens vei etter å ha pådratt seg et alvorlig kutt under kampen mellom Liverpool og Galatasaray i Champions League på Anfield i går kveld, som endte 4-0 til det lokale laget. I det 76. minutt fortsatte Lang å løpe på grunn av treghet og kolliderte med reklametavlen på stadion, hvor han plasserte hånden på baksiden av tavlen og pådro seg et alvorlig kutt i høyre tommel.

Lang falt gråtende til bakken i ekstreme smerter, og trengte oksygen før han ble båret ut av stadion og kjørt til sykehuset, der han ble operert.

En selfie med to smilende sykepleiere på sykehuset, som ble lagt ut på Instagram noen timer senere, sto i kontrast til de forferdelige bildene av skaden hans, med et dypt kutt i tommelen og hånden dekket av blod. "Operasjonen gikk bra! Takk for alle meldingene", skrev han.

Flere bilder og videoer av hendelsen viser plakatene i svært dårlig forfatning. Lang, som har vært nederlandsk landslagsspiller siden 2021 og for tiden er i Tyrkia på lån fra Napoli, har tidligere spilt for PSV og Club Brugge.