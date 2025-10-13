Galatasary basketball er angivelig invitert til NBA Europe

HQ

Prosjektet med den europeiske NBA-ligaen fortsetter å ta form i det stille bak kulissene, og i forrige uke ble det avholdt et møte mellom FIBA, NBA og EuroLeague i Genève. Det ryktes at denne nye ligaen vil omfatte 16 lag, med noen nye franchiser, men også noen av de beste basketballklubbene på kontinentet.

Vi har fått rapporter om at Real Madrid, Barça og Fenerbahçe har blitt kontaktet av NBA, og nå sier en annen tyrkisk klubb, Galatasaray, at de har mottatt en "invitasjon" fra NBA Europe, ifølge president Dursun Ozbek: "De ønsket at Galatasaray skulle være en del av det. Det er ikke endelig avgjort ennå, men vi har mottatt en invitasjon til en slik organisasjon. Vi vil gi informasjon ved hvert steg", sa han (via EuroHoops), selv om denne "invitasjonen" angivelig er en diskusjon om ligaen og ikke en formell invitasjon ennå.

Interessant nok deltar ikke Galatasaray i Europas høyeste kontinentale klubbturnering, EuroLeague, og spiller i stedet siden 2020/21 i FIBAs Basketball Champions League, som regnes som tredje nivå etter EuroLeague og EuroCup.

Et annet lag som skal ha blitt spurt av NBA Europe, er Alba Berlin, som forlot EuroLeague i fjor for også å bli med i Champions League. Om de blir med i NBA Europe eller ikke gjenstår å se, ettersom det sannsynligvis vil bli friksjoner med den nåværende private EuroLeague, som nylig har utvidet til 20 lag. NBA Europe vil ikke starte før tidligst i 2027/28.