Gallerne er tilbake i animert action i april som en del av Asterix & Obelix: The Big Fight

HQ

Neste måned kommer til å bli en travel måned for animasjonsfans på Netflix igjen, da ikke bare Adi Shankars Devil May Cry serie kommer, men det vil også den neste Asterix & Obelix animerte serien. Denne serien er kjent som Asterix & Obelix: The Big Fight, og det er et show som blir regissert av Asterix & Obelix: Mission Cleoptra's Alain Chabat og også Fabrice Joubert.

Mens vi nylig dekket premieredatoen for serien, har Netflix nå debutert en helt ny trailer for den, som viser et utdrag av handlingen som vil bli tilbudt i dette herlige, humoristiske og sjarmerende eventyret.

Du kan se den nyeste traileren for Asterix & Obelix: The Big Fight nedenfor, i tillegg til noen nye bilder og det offisielle sammendraget. Serien har premiere 30. april.

"Roma er desperat etter å erobre den siste uavhengige landsbyen i Gallia og hjemstedet til Asterix og Obelix. Hemmeligheten bak gallernes overlegenhet i kamp er en magisk trylledrikk, men når trylledrikkens mester mister hukommelsen, blir landsbyboerne overlatt til seg selv mot Romas makt."