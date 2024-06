Galvanic Games, skaperne av Wizard with a Gun, kunngjør nedleggelse av studioet

HQ

Mens mange av oppsigelsene vi har sett i 2024 har vært store selskaper som har kvittet seg med eller nedbemannet team, har vi også sett mindre, uavhengige team lide konsekvensene av den nåværende krisen. Galvanic Games har vært det siste av disse.

Skaperne av det nylige Wizard with a Gun har kunngjort nedleggelsen av studioet med en melding på sosiale medier. Administrerende direktør og grunnlegger, Patrick Morgan, sier at salget av spillet (utgitt i oktober 2023) ikke har vært sterkt nok til å opprettholde teamet lenger. Han sier også at de skisserte en mulig datterselskapsavtale med DICE på Game Developers Conference, men det ser ut til at dette ikke ble noe av.

"Jeg kommer aldri over ironien i at jeg har brukt et tiår på å bygge opp det ideelle teamet mitt, og at det så tar slutt etter vårt mest produktive år. Engasjementet, kreativiteten og det harde arbeidet til hver eneste person i teamet vårt har vært intet mindre enn ekstraordinært."

Morgan har også samlet en liste over LinkedIn-profiler for å gjøre det lettere for teammedlemmene å gå over til andre studioer.