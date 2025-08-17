Gambit-stemmeskuespiller kommenterer om å gjøre en animert X-Men-film: "Jeg ville vært begeistret for å gjøre det"

HQ

Nå som The Fantastic Four: First Steps har kommet og gått, og med Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Doomsday i produksjon, vil den neste store Marvel Cinematic Universe-utviklingen som vil se etter å fange oppmerksomheten til fansen være ankomsten av X-Men i sin egen film.

Selv om vi vet at denne vil bli regissert av Thunderbolts* Jake Schreier, er rollebesetningen og karakterene som er med, mye mer uvisst. Så siden det fortsatt er så mye usikkerhet, har vi spurt noen av stemmeskuespillerne som har gitt liv til Mutants i animert form, om hva de kunne tenke seg å se i en ny live-action X-Men -film.

Nylig ble Rogue-skuespilleren Lenore Zann spurt, og nå har søkelyset flyttet seg til Gambits A.J. LoCasio, som under en kampanje for sin nye bok ble spurt om han kunne tenke seg å fortsette som Gambit, kanskje til og med i form av en animasjonsfilm av X-Men '97 teamet.

Ifølge Collider uttalte LoCasio: "Jeg vil gjerne gjøre hva som helst. Jeg er åpen for alt. Jeg kan ikke forestille meg at teamet kan håndtere mer bak kulissene hvis de sannsynligvis alle ville miste hodet. Hvis det blir sånn: "Nå skal vi lage en animasjonsfilm", ville de bare si: "Vær så snill, stopp." Jeg er med på det. Mer Gambit i livet mitt gjør livet mitt bedre. Jeg bare elsker Gambit generelt. Så jeg ville blitt henrykt over å gjøre det. Og det ville vært fantastisk. Men jeg vet ikke om det starter med oss."

Vi forventer at den andre sesongen av X-Men '97 kommer på Disney+ en gang i 2026, og utover det, hvem vet ...? Kanskje det er på tide å lage en animert langfilm X-Men, og hvis det ble en realitet, ville du sett den?