The Game Awards er offisielt tilbake i desember

Siden E3 har vært ute av bildet i mange år, er årets største spillhendelser hovedsakelig Geoff Keighley-produserte arrangementer. I tillegg til hans Summer Game Fest i juni og Opening Night Live i forkant av Gamescom i august, har vi også The Game Awards i desember som en slags kronen på verket.

Det er snart to måneder siden The Game Awards 2025 gikk av stabelen og bød på den første traileren til Street Fighter-filmen, kunngjøringen av Larian Studios' kommende rollespill Divinity, Lara Crofts doble opptreden i Tomb Raider: Legacy of Atlantis og Tomb Raider: Catalyst, et nytt Mega Man-eventyr kalt Mega Man Dual Override - og mye, mye mer.

Nå bekrefter Keighley via Threads at det blir en The Game Awards i år igjen, noe som kanskje ikke er noen overraskelse med tanke på at det ble satt ny seerrekord i 2025. Det skjer 10. desember (sannsynligvis 11. desember i Europa), og hvis du vil kjøpe billetter, blir det nok en gang holdt på Peacock Theater i Los Angeles.

Med andre ord, sett av i kalenderen og husk å ta fri hvis du vil se begivenheten live, ettersom den bokstavelig talt vil bli sendt midt på natten for oss europeere. Som vanlig vil vi rapportere om alt som skjer, hvis du foretrekker å lese om det morgenen i stedet.