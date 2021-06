I fjor ramlet Dreams inn på spillmarkedet. Spillet som lar deg lage spill, hva enn det måtte være. Nå har Nintendo kommet på banen med sin ekvivalent, og det er så klart gjort på en særegen og simpel måte. For de som måtte ha en spilldesigner i magen, men ikke takler det avanserte programmeringsspråket, kan Game Builder Garage være veien å gå.

Nintendo har forsøkt å forenkle det meste av faguttrykk og matematiske utregninger slik at spilleren, uansett alder, skal kunne få til noe. Nå er det litt vanskelig å sette seg inn i andres perspektiv, men jeg liker å tro at de har klart å få til dette. Alle funksjoner er omgjort til lettere barnslige figurer med forskjellige personligheter for å gjøre det litt enklere å kjenne de igjen, og huske hva alle gjør.

Dette har jeg laget helt selv (med en smule hjelp fra assistenten).

Så godt som hva som helst kan tilsynelatende lages i Game Builder Garage. Sidescrollere, shoot-em-ups, Doom... Bare ens egen kreativitet og evne til å tenke utenfor boksen setter grensene, og jeg gleder meg virkelig til å se alle de fantastiske prosjektene folk får snekret sammen når dette har godgjort seg en stund.

Det eneste innholdet utover at man kan lage omtrent hva man vil, er en rekke kurs og noen tilhørende puzzles. Kursene tar litt tid, men er helt klart noe alle burde kjøre gjennom før man starter. Her lærer man å lage sju forskjellige spill med helt forskjellig innhold og grafisk snitt. Disse vil senere kunne brukes som fundamenter når man lager sitt eget spill, og er egentlig et genialt trekk som slår opptil flere fluer i samme smekk.

Ting er forklart på en ganske simpel måte, og jeg må medgi at det fungerer ganske så bra.

I de første kursene skal man lage relativt enkle spill, og assistenten holder begge hendene dine i et jerngrep uten like. Etter hvert som man kommer mer inn i konseptene og lærer nye ting, løsner de opp litt etter litt. Det kan være irriterende mengder med åpenbar informasjon for de som allerede forstår hvordan funksjonene fungerer, men jeg er også sikker på at dette er til stor hjelp for de som ikke allerede sitter på disse erfaringene. Allikevel kunne jeg ønske at det var en måte å hoppe over ting man åpenbart forstår.

Etter hvert kurs får man servert et knippe puzzles for å vise at man har forstått innholdet. Disse er ikke spesielt vanskelige, men man føler seg likevel ekstremt smart når man skjønner hvordan de skal løses.

Dette er et av spillets mange puzzles som må løses ved å gå inn og gjøre om på "koden" for å løse et problem.

I motsetning til sin åpenbare konkurrent, Dreams, har ikke Game Builder Garage noen hub hvor spill blir lastet opp. Her deler man i stedet spill via koder i ekte Nintendo-ånd. Dette betyr at det kanskje ikke er like lett å la seg inspirere av andres verk, og at det heller ikke blir like lett å dele det med mennesker man ikke kjenner (såkalte potensielle fans).

For å gjøre livet opptil flere ganger lettere, kan man koble en mus til USB-inngangen på Nintendo Switch for å slippe å navigere rundt med kontrolleren eller berøringsskjermen.

Grafikk kan tegnes fra bunnen av og smøres utover omtrent hvilket som helst objekt. Det finnes en rekke forhåndslagde musikkspor man kan tøyse og tulle med og gjøre litt til sitt eget, og jeg er ganske sikker på at man også kan gjøre noe ut av alle de forskjellige lydeffektene om man arbeider litt kreativt.

Lettfattelig, mer er det vel ikke å si om den saken.

Jeg synes at Nintendo har gjort en solid jobb, og til tross for X- og Y-akser, konstanter og andre tilsynelatende avanserte uttrykk her og der, tror jeg oppriktig at de har greid å gjøre Game Builder Garage så tilgjengelig det er mulig å få det. Spillet leverer alt det lover og kommer fullpakket med noe som føles som uendelige muligheter. Dette er et godt utført arbeid som jeg virkelig tror at kommer til å glede de som er villige til å investere den nødvendige tiden for å sette seg inn i det.