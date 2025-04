Game Freak lanserer i dag Pandoland, et gratis mobilrollespill som er utviklet i samarbeid med WonderPlanet

Game Freak er ikke bare utviklingsstudioet bak Pokémon-serien. Tilsynelatende utforsker selskapet også andre typer spill litt utenfor sitt arbeid med Nintendo, for eksempel det siste arbeidet, Pandoland, et uformelt RPG for mobile enheter som ble utgitt i dag for iOS- og Android-enheter.

Spillet er utviklet i samarbeid med mobilspillstudioet WonderPlanet, og handler om å gå sammen for å utforske ukjente verdener og få tak i vidunderlige skatter. Etter hvert som spillerne gjør fremskritt, vil de kunne rekruttere nye følgesvenner med bedre ferdigheter for å komme videre. Spillbeskrivelsen forteller om "opptil 500 forskjellige følgesvenner og legendariske skatter når [spillerne] begir seg ut på et eventyr for å oppdage skjulte underverk rundt om i verden".

Selv om spillet er gratis å spille, er inntektsgenerering selvfølgelig en integrert del av spillet, og i lanseringsuken er et av lokkemidlene for å få flere spillere til Pandoland invitasjoner, der spilleren vil motta en SR Guaranteed Ticket for en sjelden karakter (følgesvenn).

Hva tror du, kommer du til å prøve dette Pandoland, fra de samme utviklerne som Pokémon?