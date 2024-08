Game Informer, det lengstlevende amerikanske videospillmagasinet, legges ned

HQ

Vi lever i vanskelige tider i videospillbransjen. Vi rapporterer ofte med stor beklagelse om nedleggelser av studioer og oppsigelser av tusenvis av arbeidere som har slitt i årevis for å skape spillene vi elsker og nyter hver dag. Men dessverre smitter usikkerheten og ustabiliteten også over på pressen. Vi har sett bemerkelsesverdige trekk de siste månedene, for eksempel at The Gamer Network overtok mange av de største engelskspråklige nyhetssidene i mai, men det som nettopp har skjedd i USA er enda verre: GameStop har lagt ned Game Informer, den siste store trykte videospillpublikasjonen.

Det var magasinets X-konto som kom med den triste nyheten. Nummer 367 av magasinet blir derfor det siste.

"Etter 33 spennende år med å gi deg de siste nyhetene, anmeldelsene og innsikten fra den stadig utviklende spillverdenen, er det med tungt hjerte at vi kunngjør nedleggelsen av Game Informer.

Fra de første dagene med pikselaktige eventyr til dagens oppslukende virtuelle verdener, har vi vært beæret over å få dele denne utrolige reisen med dere, våre lojale lesere. Selv om trykkpressene våre kanskje stopper, vil lidenskapen for spill som vi har dyrket sammen, fortsette å leve videre.

Takk for at dere har vært en del av vår episke reise, og måtte deres egne spilleventyr aldri ta slutt."

Ifølge kilder som Kotaku samlet ledelsen hele staben i dag, fredag, og kunngjorde at de ansatte ble sagt opp med umiddelbar virkning. Tilsynelatende var det til og med en arbeidstaker midt i en forretningsreise da nedleggelsen ble varslet. GameStops administrerende direktør, Ryan Cohen, er for tiden under etterforskning og for retten for innsidehandel og skylder 47 millioner dollar. Det ser ut til at det vil være Game Informers kolleger som har betalt for katastrofen med jobbene sine.