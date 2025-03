Game Informer er offisielt tilbake, med alle de gamle medarbeiderne

HQ

I fjor sommer ble mangeårige lesere knust da de fikk høre at Game Informer skulle legges ned. Enten de hadde lest gjennom sidene i magasinet eller foretrukket nettspaltene, følte mange at det var en trist dag for spillmediene som helhet.

Nå, som det ble antydet i forrige uke, er publikasjonen tilbake. Ikke bare for en engangsutgave eller noe sånt, heller. Etter å ha blitt kjøpt av blockchain-selskapet Gunzilla Games, har hele Game Informers team fra da det ble lagt ned, kommet tilbake.

Fra forfattere til redaktører til produsenter, gjengen er tilbake, og de har blitt oppfordret til å forbli uavhengige. Og fra nå av vil publikasjonen fungere som Game Informer. Inc. Hensikten er i stor grad å gjøre som før, med fokus på spill og spillere. Innhold som man trodde hadde gått tapt da det gamle nettstedet ble lagt ned, er nå tilbake, og det ser ut til at det snart kommer nye saker.

