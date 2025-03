Game Informer teaser noe for neste uke

HQ

I fjor fikk spillmediebransjen et hardt slag da Game Informer kunngjorde at de ville legge ned etter 33 år med utgivelser. Etter å ha gitt ut ett magasin til til abonnentene, var Game Informer et navn som gikk over i historien ved utgangen av 2024.

Eller... var det det? En video lastet opp til nettstedet og magasinets sosiale mediesider i går ser ut til å indikere noe annet. Videoen viser Game Informers avskjedsmelding på en flimrende skjerm med kodelinjer og ordet "continue" skrevet over.

Deretter ser vi datoen 25. mars 2025. Den umiddelbare tanken er selvfølgelig at Game Informer kommer tilbake, men vi må vente til neste uke for å finne ut av det. Hvis magasinet kommer tilbake, må det sannsynligvis etablere seg en gang til, slik at det kan støttes utover den første hypen om at det kommer tilbake.

Dette er en annonse:

Hva tror du Game Informers mystiske kunngjøring kan være?