Game of Thrones får spin-off basert på Aegon's Conquest

HQ

En ny Game of Thrones-spin-off er på trappene, og den fokuserer på den største invasjonen i Westeros' historie. Ifølge en ny rapport fra The Hollywood Reporter ser det ut til at HBO er i full gang med å varme opp det som egentlig er en prequel til prequelserien House of the Dragon.

Hvis du ikke vet det, er Aegon's Conquest katalysatoren som førte til det store Targaryen-dynastiet i Game of Thrones. Aegon og hans søsterfruer invaderte kontinentet med dragene sine, og klarte å beseire alle hærer som motsatte seg dem eller tvinge lordene i Westeros til å knele.

Vi skal ikke gå nærmere inn på handlingen her, for selv om du kan finne ut hva som skjedde ved å lese en av bøkene i A Song of Ice & Fire, er det fortsatt noen som ikke vet hva som kommer til å skje i denne nye serien. Den skal skrives av Mattson Tomlin, forfatteren som ikke ble kreditert for The Batman og som for tiden jobber med oppfølgeren.

Er du interessert i en Aegon's Conquest-serie?