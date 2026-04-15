Game of Thrones-filmen heter Aegon's Conquest

Vi har visst en stund at Warner Bros. utforsket hvordan de kunne bringe Game of Thrones-verdenen til kinoene, ideelt sett i en film som skulle skildre et av de mest ikoniske øyeblikkene i Westeros' historie. De som er oppdatert på A Song of Ice and Fire-historien, vil vite at Targaryen-familien ikke er hjemmehørende i Westeros, og at de i stedet kom til kontinentet for lenge siden, med den legendariske kongen Aegon I i spissen for angrepet på sin beryktede drage Balerion, Black Dread, som regnes som den største Targaryen-dragen av dem alle.

Med tanke på at House of the Dragon er i gang, kunne man kanskje ha forventet at denne delen av Westeros' historie allerede hadde blitt skildret, men serien valgte i stedet å fokusere på en mer spesifikk del av den større romanen med tittelen Fire and Blood. Og grunnen er kanskje å gi Aegon I's ankomst mer plass til å puste.

Warner Bros. har nå bekreftet at arbeidstittelen for GoT-filmen er Game of Thrones: Aegon's Conquest, noe som betyr at vi kan forvente å se Aegon I og Balerion forårsake all slags kaos når de etablerer Targaryen-styret over hele Westeros.

Utover dette skal prosjektet, ifølge Variety, skrives av Beau Williamson (en av forfatterne av Andor). Og dette er all informasjon som har blitt delt så langt, noe som betyr at vi bare må følge med for å høre mer, selv om vi kan forvente mer Game of Thrones-action til sommeren når House of the Dragons tredje sesong har premiere til sommeren.