Game of Thrones Forfatterne hadde ikke forventet at slutten skulle bli så hatet.

I et snaut tiår hadde Game of Thrones et jerngrep om fjernsynet. Det virket som om det skulle bli en ny tidsalders fantasy-epos, men akkurat ved det siste hinderet floppet serien så hardt at det er vanskelig å huske storheten i de første sesongene.

I en ny episode av Happy Sad Confused snakker seriens showrunnere David Benioff og D.B. Weiss om hatet de fikk etter slutten på Game of Thrones, og de hadde egentlig forventet en mer blandet respons. "Vi visste at det ville bli kontroversielt ... [men] vi håpet at det ville bli det. [men] vi håpet at det ville være litt mer 50/50."

Finaler på TV-serier er alltid kontroversielle, men problemet med Game of Thrones var at det føltes forhastet og at hver eneste beslutning som ble tatt, var et forsøk på å unngå fansenes forventninger. Ingen god kombinasjon, og D&D får fortsatt mye kritikk for det.