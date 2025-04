Game of Thrones: Kingsroad - Anmeldelse av Early Access

HQ

Ok, la meg understreke noe helt fra starten. Selv om du for øyeblikket kan spille Game of Thrones: Kingsroad på PC, på Steam via et Early Access-oppsett, er dette faktisk først og fremst et mobilspill. Mange av dere vil høre det og krype sammen eller flykte i skrekk som om dere blir jaget av en sulten direwolf, men det er flere nivåer i hva dette betyr. Så la meg forklare.

For et spill som koster et sted mellom £ 22 og £ 78 for å få tilgang til for øyeblikket, på PC får du en opplevelse som bare ikke føles i tråd med det vi forventer av plattformen. Det er grafisk underordnet, oppdragsdesignet er omtrent så livløst som det blir, det er et overveldende antall administrasjons- og progresjonssystemer, og kampene mangler finesse og dybde vi ser i action-RPG-rommet, til tross for at de tydeligvis har inspirasjon fra det. Igjen, så langt som et PC-spill går, kommer det ikke akkurat til å vinne noen priser.

Men hvis du ser på Kingsroad for hva det egentlig er ment å være - et mobilt action-eventyr-RPG - spikrer det oppgaven for hånden på den typiske og ofte populære måten vi ser på plattformen. Det er flere og unike klassealternativer å spille som og mestre, en åpen verden som spenner over hele Westeros og som lar deg reise fra The Wall til King's Landing uten problemer og møte utallige A Song of Ice and Fire karakterer underveis, og alt dette i en pakke som tilbyr en ny, men kjent historie takket være settingen rundt andre halvdel av sesong 4 av Game of Thrones showet.

Så som du kan se, må du dømme Kingsroad på sin versjon, og for i dag betyr det PC-utgaven. Dessverre...

Kingsroad er et helt nytt eventyr som utspiller seg i verdenen Game of Thrones. Du spiller som en karakter fra nord, det uekte barnet til herren av House Tyre, der du etter mange års fravær vender tilbake for å finne godset ditt i uorden og faren din alvorlig syk. Uten andre arvinger på grunn av krigen med sørstatene, som har krevd mange nordboeres liv, er du satt til å overta pliktene som husets herre, men for å få det akseptert må du først fullføre noen oppgaver og reise helt sørover, langs Kingsroad, for å besøke kongen selv, slik at han kan anerkjenne kravet ditt. Handlingen er rett og slett fin. Den tar deg over hele Westeros - typisk i sørlig retning - der du støter på kjente figurer som ser ut som de gjør fra serien med lignende stemmer, og du får rydde bandittleirer, hjelpe til med trivielle problemer og til og med jakte på legendariske dyr og mål som en del av arbeidet med å bygge fraksjonsforhold. Det er veldig typisk for et mobilt rollespill, men uansett plattform er det en minneverdig opplevelse å løpe fra en White Walker og dens wight-horde sammen med Jon Snow. Så gjør av det hva du vil.

Verdenen er også ganske imponerende. Vi snakker ikke om Kingdom Come: Deliverance IIs Bohemia her, eller Elden Rings Lands Between, men det Netmarble Neo har skapt er stort i omfang og rekkevidde og føles faktisk mye som Westeros takket være dens brede natur og den rene skalaen og størrelsen på noen av landemerkene. Det mangler riktignok noe av interaktiviteten du setter pris på i et rollespill, som å kunne gå inn i nisjedeler av Winterfells indre borg eller utforske noen av kriker og kroker som utgjør King's Landings berømte Red Keep. Men når det gjelder en åpen verden, er Kingsroad massivt og variert, og det er det ingen som kan bestride.

Hovedproblemet er at du vanligvis ikke har lyst til å utforske den. De beste åpne verdenene er designet på en slik måte at det ikke er nødvendig med oppdrag for å ta deg utenfor allfarvei (tenk Red Dead Redemption 2). Evnen til å skape intriger og oppmuntre spilleren til å gjøre noe annet enn å følge hovedhistorien er et område som Kingsroad mislykkes håpløst på. Igjen, dette er fordi det er et mobilt rollespill, og det betyr at all oppdragsstrukturering dreier seg om å dra et sted og enten hente eller drepe noe. Det er veldig lite avvik. Verden er designet rundt dette, noe som betyr at du vil finne tøffere "verdensboss"-fiender og steder å dyrke obskure ressurser for å hjelpe deg med å gå opp i nivå og forbedre fargene og de sjeldne våpnene og rustningene dine. Det er kanskje noe av det minst spennende kjernespilldesignet, ettersom det er skreddersydd for folk som starter opp spillet på mobiltelefonen, kjører et 20-minutters fangehull mens de sitter på toget, og deretter logger seg av i timevis. Det er ikke ment for PC-spillere som setter seg ned i timevis og kverner løs på det. Dette er ikke Diablo eller et MMORPG. Vel ... ikke med mindre vi snakker om Diablo Immortal...

Så ja, du er overlesset med progresjonssystemer og crafting-suiter som krever tonnevis av ressurser for å utnytte og som marginalt forbedrer gjenstandene dine, du blir kastet på en rekke menyer der bare halvparten av dem ser ut til å gi noen sammenhengende mening (spesielt evnetrærne ...), og et sted der inne er det haugevis av utfordringer å krysse av for som belønner ressurser. Det er et spillmareritt med mindre du er en som trives med denne typen spill og liker deres kjente oppsett. Men selv en veteran vil finne valutaene, mikrotransaksjonene og inntektsgenereringen ubehagelig. Det er ikke noe å legge skjul på, Kingsroad vil ha pengene dine, enten det er i form av kamppass eller kosmetikk, eller bare for å holde kobberbeholdningen din full. Nesten alt i dette spillet krever kobber - og du har rett hvis du tror at det inkluderer hurtigreiser eller tilgang til de få kooperative elementene...

Jeg kan overse den dårlige grafikken og den stive og begrensede kampsuiten, og jeg setter pris på fortellingen og hva Netmarble Neo har forsøkt å oppnå med dette spillet på det området. Men resten av det gjør veldig lite for å få meg til å vende tilbake og fortsette å pakke ut historien. Jeg har ikke noe ønske om å traske gjennom progresjonen for å forbedre karakteren min marginalt, og ærlig talt, selv for den laveste prisen på £ 22 som kreves for å spille spillet på PC i dag, kan jeg tenke på en rekke forskjellige spill som du burde bruke pengene dine på i stedet. Når det er tid for den forestående mobilutgivelsen, er jeg ikke i tvil om at Games of Thrones: Kingsroad vil utmerke seg og underholde mange, men for PC-spillere er jeg langt mindre overbevist.