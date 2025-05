Game of Thrones: Kingsroad lanseres for fullt senere denne måneden

HQ

Hvis du har holdt øye med Game of Thrones: Kingsroad og hvordan det har prestert i Early Access på PC for å se om spillet er noe du bør få tak i når det lanseres i sin helhet og debuterer på mobil, har vi noen gode nyheter å dele.

Netmarble har kunngjort at det nesten er klart til å lansere spillet fullt ut. Den 21. mai debuterer RPG i sin 1.0-tilstand og kommer også til mobile enheter, hvor det endelig vil være gratis å spille og ikke kreve en betalt Founder's-pakke for å få tilgang til Westeros-verdenen.

For å markere denne kunngjøringen har en ny trailer debutert som ytterligere viser frem spillet, som du kan se nedenfor, eller i stedet gå over her for å lese våre fulle tanker om PC-versjonen av spillet.