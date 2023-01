Game of Thrones' Maisie Williams ble nesten Ellie i The Last of Us-filmen

HQ

Over åtte år har gått siden Sony Pictures kunngjorde at de hadde hyret inn Spider-Man- og Doctor Strange in the Multiverse of Madness-regissøren Sam Raimi til å lage film av The Last of Us. At vi ikke fikk vite stort mer enn det gjorde jo bare folk enda ivrigere på å komme med sine ønsker om hvem som skulle spille hovedrollene. Siden sosialemedier bare har fortsatt å vokse eksploderte jo disse ønskelistene da PlayStation Productions annonserte at filmen var kansellert til fordel for den kommende HBO-serien for litt over to år siden. Disse fikk pågå i omtrent et år før Game of Thrones-skuespillerne Pedro Pascal og Bella Ramsey ble bekreftet som Joel og Ellie, men det viser seg at mange av de første ønskene og ryktene nesten ble en realitet.

I et intervju med The Hollywood Reporter bekrefter The Last of Us-skaperen Neil Druckmann at en av skuespillerne de snakket med om å spille Ellie i den nå kansellerte filmen faktisk var Maisie Williams, som de fleste kjenner som Arya Stark i Game of Thrones. Hun var ikke den eneste heller, for Kaitlyn Dever (Loretta McCready i Justified og Amy i Booksmart) kom faktisk så langt at hun var med på en såkalt tableread. Dessverre ble begge to raskt luket vekk da serien kom på plass siden de to nå er i midten av tjueårene, noe som er litt vel langt unna Ellie sine fjorten år. Til og med Bella Ramsey er jo nitten nå, så det sier sitt.