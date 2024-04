Game of Thrones-prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight får to nye hovedroller

HQ

To av hovedrollene er nå besatt til Game of Thrones prequel-serien A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Serien utspiller seg hundre år før Game of Thrones og følger Ser Duncan the Tall og hans væpner Egg. Peter Claffey har fått rollen som Dunk, mens Dexter Sol Ansell har fått rollen som Egg. Claffey har tidligere spilt i blant annet Harry Wilde, Wreck og Bad Sisters, og Dexter Sol Ansell har tidligere spilt i The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Det er foreløpig sparsomt med detaljer om serien, men vi vet at den "kommer snart" og at George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal og Vince Gerardis skal produsere.

Takk, Variety.