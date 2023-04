Game of Thrones prequel blir tungt diskutert på HBO

Selv med vederstyggeligheten ved slutten, er Game of Thrones 'verden fortsatt en som folk fortsetter å be om å komme tilbake til. Det ser nå ut til at HBO vurderer å fortelle oss historien om hvordan Westeros ble forent, og hva som skjedde da drager først dukket opp på kysten.

HQ

I følge Variety blir en ny prequel-serie basert på George R.R. Martins Song of Ice and Fire-romaner tungt diskutert, og den vil inneholde tidspunktet for Aegons første erobring i Westeros.

Dette betyr at vi vil se mange drager og mer av Targaryan-dynastiet etter hvert som det oppsto. Det er ikke noe ord om når vi får se denne serien, men det vil sannsynligvis ikke skje før slutten av House of the Dragon.