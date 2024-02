Game of Thrones-skaperne ønsket egentlig å avslutte serien med en trilogi av filmer

HQ

Den åttende og siste sesongen av HBO-suksessen Game of Thrones ble ikke helt som alle hadde håpet på, og diskusjonene om seriens mangler er fortsatt et relativt hett tema. Noen elsket de siste episodene, andre hatet dem.

Men opprinnelig var det ikke engang meningen at det skulle bli en siste sesong. I stedet ønsket de to serieskaperne David Benioff og Dan Weiss å binde historien sammen med en trilogi av kinofilmer. Noe de også nylig har bekreftet i et intervju med Wall Street Journal.

I Game of Thrones-tiden foreslo de to faktisk for HBO-ledelsen å lage tre kinofilmer som avslutning på serien i stedet for de siste 13 episodene fordelt på to sesonger.

Duoen forteller også at HBOs eier, AT&T, tidlig ba om at Game of Thrones skulle filmes vertikalt i stedet for horisontalt for å passe bedre på mobiler.

Vil du heller se en trilogi av filmer i stedet for den avsluttende åttende sesongen?