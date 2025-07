Game of Thrones' The Mountain har satt ny verdensrekord i markløft

HQ

En ny verdensrekord i vektløfting ble satt i helgen, da Hafthor Bjornsson, den enorme islendingen kjent for å spille The Mountain i Game of Thrones, klarte den imponerende bragden å løfte hele 505 kg (nesten 80 stein, og godt over 1100 pund) i markløft.

Under et vektløftingsarrangement i Tyskland 26. juli fullførte The Mountain bragden, og slo dermed rekorden som tidligere ble holdt av den britiske styrkeløfteren Eddie Hall, som tidligere hadde løftet like imponerende 500 kg i 2016.

Hall har allerede gratulert Bjørnsson med bragden i et innlegg på Instagram, der han forklarer at "rekorder er laget for å bli slått".

Det er uklart hvem som blir den neste som vil forsøke å slå rekorden, ettersom Hall ikke lenger trener for å bli markløfter, men i stedet satser på en karriere som bokser. Det betyr at The Mountain enten kan beholde rekorden en stund til, eller bli den neste sannsynlige konkurrenten til å knuse sin egen rekord.

