Game of Thrones: War for Westeros oppdaterer lanseringsvinduet og viser frem ny spillopplevelse

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Game of Thrones: War for Westeros har oppdatert lanseringsvinduet og forteller oss at vi vil kunne kjempe om Jerntronen tidlig i 2027. Utviklerteamet hos PlaySide virker ganske sikre på dette lanseringsvinduet og spillet som helhet, da de også har avslørt noe nytt spillinnhold.

«Fra og med dagens blogginnlegg vil vi dele flere nyheter og oppdateringer i løpet av de kommende ukene, for til slutt å gå mot noen spennende avsløringer senere i år,» heter det i et innlegg på Steam. Derfra begynner vi å se nærmere på fraksjonene, heltene og fokusområdene i spillopplevelsen. Det ser ut til at hver hærleder, fra Tywin Lannister til Nattkongen, vil ha sine egne aura-forsterkninger og unike stiler. Jon Snow liker for eksempel å lede fra frontlinjen, mens Tywin kan bevege seg rundt på slagmarken og gi ordre til ulike enheter om å kjempe bedre.

PlaySide legger «stor vekt» på responsivitet, enheters oppførsel og sammenstøt i War for Westeros, noe som vises i en spill-GIF der en kavalerilinje sender noen infanterienheter flygende over slagmarken. Videre loves det at hver hær skal ha en unik, spillavgjørende enhet, som for eksempel Wildling-kjempen for Nord.

Vi forventer å se mer detaljerte avsløringer etter hvert som tiden går, og når 2027 nærmer seg i løpet av de neste månedene, vil vi få et bedre inntrykk av de storslagne slagene vi kan fordype oss i i Game of Thrones: War for Westeros.