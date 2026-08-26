Game of Thrones: War for Westeros Praktisk forhåndsvisning: RTS i Westeros

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Game of Thrones og videospill hørtes i utgangspunktet ut som et perfekt match, men nyere historie har vist at den enorme fantasy-IP-en har et litt spinkelt forhold til spillverdenen. Det var det glemte RPG-spillet som ble laget tidlig på 2010-tallet, og som ikke akkurat imponerte. Telltale-spillet hadde sine sjarm, men ble igjen stort sett glemt sammenlignet med utviklerens andre store suksesser som The Wolf Among Us og The Walking Dead. Spør du meg, har Game of Thrones eller Westeros-universet massevis av potensial for et flott videospill. Problemet er at disse spillene aldri kommer ut av skyggen av TV-serien.

«Game of Thrones: The War for Westeros» er like skyldig i dette. Vi styrer hærer med våre favorittkarakterer fra Lannister-, Stark-, Targaryen- og Nattkongens styrker og sender dem ut i kamp. Det er ikke helt den storslåtte strategien man finner i et «Total War: Westeros» eller noe i den retningen, men jeg vil heller sammenligne det med «Halo Wars» eller «Dawn of War», eller et hvilket som helst annet RTS-spill hvis du er kjent med sjangeren. Bygg opp basen din, speid ut kartet og erobr det mens du kan, og send deretter enheter mot fienden – enten ved å sende dem inn litt etter litt for å teste forsvaret deres, eller ved å sette sammen én enorm hær for det avgjørende slaget.

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I den praktiske demoen vi spilte, hadde vi kun tilgang til spiller mot CPU-kamper, i faste trefninger utenfor spillets hovedkampanje. Lannisterne og Starkene var de eneste fraksjonene som var tilgjengelige for oss, og så spilte vi selvfølgelig som begge. Stark-klanen virket mer nybegynnervennlig, sannsynligvis fordi den sikkert vil være den første fraksjonen mange velger. Troppene deres er sterke, de har et variert utvalg av enheter, og heltene deres er enkle å forstå. Lannisterne var ikke mye mer komplekse, men jeg opplevde at det med Starkene var lettere å føle seg sterk ganske tidlig i spillet, mens Lannisterne helt klart krevde at man hadde en mer omfattende strategi i tankene enn bare å sende troppene sine til fiendens base for å være mest effektiv.

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Som i de fleste RTS-spill må du bygge opp ressursene dine for å forbedre bygningene dine og få bedre enheter. Disse elementene i spillet er fylt med mye karakter. Valutaene er delt mellom gull og innflytelse, da du trenger begge deler for å lykkes i krig. Det er også fint å se at visse deler av historien spiller en ganske stor rolle i en kamp. Når du for eksempel spiller som Starkene, kan du ikke bare bygge enheter fra Wildling og Nattens Voktere samtidig. Hvis du etablerer den ene, må du forske på Nordalliansen før du kan rekruttere den andre. Disse tingene endrer ikke spillet radikalt, men de tilfører et lag av karakter og innlevelse som hindrer at «War for Westeros» blir et RTS-spill med nytt utseende, med direulver og drager.

Kampene i « Game of Thrones: War for Westeros er effektfulle og dynamiske. Du blir kanskje lei av at Jaime Lannister roper «here me roar» hver gang han kaster seg inn i nærkampen, men de små trefningene du opplever gjennom hele slaget lar deg gjøre mer enn bare å klikke i vei på fiendens tropper. Posisjonering er viktig, spesielt for avstandsstyrker, men et avgjørende kavaleriangrep kan også snu kampens gang ganske raskt. Det er ikke bare en enkel «stein-saks-papir»-stil i spillmekanikken, der avstandsstyrker slår nærkampstyrker, men kavaleri slår avstandsstyrker. Det kan gjøre det litt forvirrende å forstå hvordan du skal bruke visse tropper med en gang, men det viser at PlaySide ønsker at dette skal være et spill du lærer å mestre, ikke bare et du spiller for å se dine favorittstyrker fra Westeros kjempe mot hverandre. Jeg likte spesielt godt bruken av dyr i Stark-fraksjonen. Å sende direulver med Ghost og Grey Wind over kartet for raske hit-and-run-angrep viste seg å være en flott måte å svekke fiendens linjer på før jeg gikk til angrep med mine tregere, men kraftigere tropper.

Kampene fungerer veldig bra, men de ser ganske vanlige ut. Det er noen fine effekter, spesielt når du for eksempel oppgraderer bueskytterne dine til å skyte ildpiler, eller ser alkymister kaste villild over troppene dine, men de generiske kampanimasjonene er, vel, egentlig ganske generiske. Siden War for Westeros er et RTS-spill, vil du ikke nødvendigvis ønske å zoome inn for å se sverd som støter sammen og filmaktige animasjoner. De er ikke helt fraværende, men hvis du håpet på konstant synkroniserte drap som de du ser i «Warhammer 40,000: Dawn of War IV», kan du bli litt skuffet.

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Det er vanskelig å bedømme « Game of Thrones: War for Westeros ut fra bare et par slag, men selv som en som ikke ofte stikker tåa inn i RTS-sjangeren, syntes jeg kampene var engasjerende, brukergrensesnittet klart og konsistent, og at spillet tilbyr god dybde for de som ønsker å lære seg alle triksene i mekanikken. Noe jeg virkelig gleder meg til å se, er solokampanjen, som vil gi oss muligheten til å forme vår egen fremtid for Westeros. Dette skiller seg fra andre «Game of Thrones»-videospill, for i stedet for å prøve å presse seg inn ved siden av hendelsene i serien, er «War for Westeros» en spin-off av dem, noe som gir spillerne friheten til å føle at de kan gjøre noe som betyr noe i «World of Ice & Fire». « Game of Thrones: War for Westeros trer inn i en arena der standarden riktignok er ganske lav, og akkurat nå ser det ut til at det ikke vil være like lett å glemme som de andre videospilltilpasningene som utspiller seg i Westeros.