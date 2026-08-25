Game of Thrones: War for Westeros» viser endelig frem sin første gameplay-sekvens

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Etter å ha blitt annonsert på Summer Game Fest for to år siden, har Game of Thrones: War for Westeros stort sett holdt seg under radaren. Men Gamescom Opening Night Live ga oss endelig et ordentlig innblikk i PlaySide Studios' kommende strategispill og hærene som kjemper mot hverandre på slagmarken.

Den nye traileren viser storslåtte slag mellom noen av seriens mest kjente fraksjoner, med infanteri, kavaleri, beleiringsvåpen og, selvfølgelig, drager. Dette er et klassisk sanntidsstrategispill hvor spillerne kan ta kommandoen over husene Stark, Lannister og Targaryen, eller lede Nattkongens hær av levende døde.

Målet er selvfølgelig å erobre Jerntronen. I tillegg til en enkeltspillerkampanje vil det også være flerspillermodus, der allianser og svik forventes å spille en viktig rolle. Spillerne vil til og med kunne endre kjente hendelser fra TV-serien og skrive om historien til Westeros.

«Game of Thrones: War for Westeros» utvikles for PC og er planlagt lansert tidlig neste år. Se traileren nedenfor.