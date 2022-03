Game of Thrones-forløperen House of the Dragon slippes på HBO Max i august

HQ

Forrige oktober fikk vi den første traileren fra House of the Dragon-serien som er basert på George R.R. Martins Fire & Blood, så det virket som om innspillingen hadde gått meget bra. Dette stemmer tydeligvis.

I dag bekreftes det i en pressemelding at House of the Dragon kommer til HBO Max her i Norge den 22. august siden amerikanerne får den sent dagen før. Denne beskjeden kommer sammen med noen nye bilder du kan se under.