Game of Thrones-serien House of the Dragon vist frem

HQ

Over to år har gått siden vi fikk bekreftelsen om at Game of Thrones skulle få en spin-off-serie basert på Fire and Blood, men vi har sannelig ikke hørt mye om den siden...frem til nå.

For å feire at HBO Max endelig kommer til Norge om tre uker har vi nemlig fått den første teasertraileren fra House of the Dragon-serien som blir en del av tjenesten en gang neste år. Her får vi se skuespillere som Paddy Considine, John Macmillan, Savannah Steyn og Wil Johnson gi oss glimt av hvorfor og hvordan Targaryen-familien endte opp der de gjorde rundt 200 år før Game of Thrones startet.