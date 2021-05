Game of Thrones-spinoffen 10.000 Ships har funnet sin manusforfatter

Du ser på Annonser

For noen uker siden ble de første bildene fra den kommende spinoffen House of the Dragon sluppet. Men det er langt i fra det eneste showet basert på George R.R. Martins fantasy-univers som er på vei. Hele tre prosjekter har vi å se frem til, og nå har vi fått litt detaljer om serien som skal hete 10.000 Ships.

Deadline rapporterer at serien har funnet sin primære manusforfatter, som blir Amanda Segel. Hun har tidligere forfattet Marvel-serien Helstrom, så helt ukjent med fantasy-sjangeren er hun altså ikke.

Serien foregår 1000 år før handlingen i romanserien En sang om is og ild, og skal handle om den krigerske dronningen Nymeria. Vi må regne med at seilas og/eller sjøslag også spiller en vesentlig rolle.