Game Pass-abonnenter som kjøpte DLC til Forza Horizon 4 får nå spillet gratis

Som vi rapporterte i forrige uke, fører lisensproblemer til at Forza Horizon 4 fjernes fra digital distribusjon (og dermed Game Pass) den 15. desember. Hvis du allerede eier spillet og DLC vil du imidlertid kunne fortsette å laste det ned og bruke det så mye du vil.

Men hva med Game Pass-eiere? De som har spilt via Game Pass og kjøpt DLC. Var de pengene bortkastet? Nei, det var de ikke. Snarere tvert imot. Mer som en jackpot. For Microsoft har nå begynt å sende ut koder via Xbox-meldinger med hele Forza Horizon 4 som gir tittelen til Game Pass-abonnenter som har kjøpt DLC til det. Dette betyr at du eier spillet selv om du til slutt slutter å abonnere eller tar en pause fra Game Pass.

