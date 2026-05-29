Game Pass er på bedringens vei etter fjorårets prisøkning

Mange spillere jublet da den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, bestemte seg for - som en av sine første beslutninger - å senke prisen på Game Pass drastisk. Og tilsynelatende var det et klokt trekk, ettersom det satte fart i det stagnerende abonnementssalget igjen.

Sharma har sendt en melding til sine ansatte, og The Verge har fått tak i innholdet. Selv om ingen konkrete tall er gitt, skriver hun:

"Veksten avtok og tapet av abonnenter akselererte etter pris- og SKU-endringene i fjor. Etter prisreduksjonen har vi sett at oppkjøpene har økt og at lojaliteten har blitt bedre, noe som er et godt første skritt."

Hun erkjenner imidlertid at dette bare er en liten seier, og at det ligger flere tøffe utfordringer foran oss hvis Microsoft skal oppnå sterk vekst for Xbox igjen:

"Vi kommer ikke til å løse dette på ett øyeblikk eller med én lansering. Vi må jobbe med problemet foran oss for å gjenopprette varig vekst."

7. juni markerer Xbox Games Showcase, og forhåpentligvis vil Sharma selv delta og dele mer om sin visjon for Xboxs fremtid, samt hvordan hun planlegger å løse det vanskeligste problemet av dem alle - eksklusive spill. Microsoft har åpnet døren for å gå tilbake til en eksklusivitetsstrategi, og det finnes ikke noe viktigere spørsmål for fansen.