Game Pass har angivelig over 35 millioner abonnenter

HQ

Game Pass Game Pass fortsetter å vokse og rapporteres nå å ha over 35 millioner betalende abonnenter over hele verden. Denne informasjonen ble nevnt på LinkedIn-profilen til Microsofts programsjef Kevin K. (som Timur222 la merke til på Xcancel - en måte å få tilgang til den tidligere Twitter -klienten), og er en økning på én million siden Microsoft sist oppdaterte oss om antall brukere i midten av februar.

Den nye rekorden ble rapportert i forbindelse med forhåndsinformasjonen for Xbox Games Showcase og kan ses på som en bekreftelse på at Microsofts investeringer i nye spill og studioer begynner å lønne seg. For mange spillere er Game Pass fortsatt et nærmest uslåelig tilbud, selv om tjenesten også fortsetter å reise en del spørsmål blant tredjepartsutviklere når det gjelder inntektsdeling.

Hvis vi sammenligner med de andre store tjenestene i samme segment, er PlayStation Plus fortsatt ledende med 47,4 millioner abonnenter. I mellomtiden kan Nintendo Switch Online skryte av omtrent de samme tallene som Game Pass, med over 34 millioner abonnenter.

Hvilken av disse tjenestene foretrekker du? Game Pass PlayStation Plus , eller Switch Online?