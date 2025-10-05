Forespørsler om kansellering av Game Pass øker i kjølvannet av prisøkningen

HQ

"Stem med lommeboken", som det heter - og det er akkurat det folk ser ut til å ha gjort etter at Microsoft og Xbox nylig kunngjorde en prisøkning på 50% for Game Pass. Ifølge Google-data har kanselleringsforespørsler for tjenesten nå nådd rekordnivåer.

Tidligere lå det høyeste antallet kanselleringer på rundt 34 per dag, men dette tallet har nå eksplodert til godt over 100 - en økning på nesten 200 %. Det ser selvsagt ikke bra ut for Xbox, og det kan være et tegn på at vi har store problemer i vente hvis trenden fortsetter.

Det er tydelig at prisøkningen var dråpen som fikk begeret til å renne over for mange abonnenter, som ikke lenger ser på tjenesten som en tjeneste som gir god valuta for pengene. Men problemet går lenger enn bare frustrasjon hos forbrukerne. Som tidligere rapportert, har Microsoft allerede tapt anslagsvis 300 millioner dollar i tapt salg på grunn av at Call of Duty: Black Ops 6 er tilgjengelig gjennom abonnementstjenesten.

Så spørsmålet gjenstår: er du en av de mange som bestemte deg for å trekke ut støpselet på Game Pass?