Game Pass legger til Football Manager 2024, Wild Hearts, Thirsty Suitors og mer i november

Tiden flyr, så i morgen går vi inn i en ny måned. Det betyr at Microsoft legger til et nytt knippe spill i Game Pass, og det er ganske bra både når det gjelder kvalitet og kvantitet denne gangen. Faktisk trenger du ikke engang å vente til november, for i dag er det lagt til tre nye spill i tjenesten. Her er hele utvalget for første halvdel av november:



Headbangers: Rhythm Royale på PC, konsoller og Cloud i dag

.

Jusant på PC, konsoller og Cloud i dag



Wartales på PC, konsoller og Cloud i dag



Thirsty Suitors på PC, konsoller og Cloud den 2. november



Football Manager 2024 på PC, konsoller og Cloud den 6. november



Dungeons 4 på PC, konsoller og Cloud den 9. november



Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name på PC, konsoller og Cloud den 9. november



Wild Hearts på PC, konsoller og Cloud den 9. november



Spirittea på PC, konsoller og Cloud den 13. november



Coral Island på Xbox Series og Cloud den 14. november .



Den dårlige nyheten er at noen få gode spill også forlater Game Pass "snart", så jeg anbefaler at du skaffer deg noen av spillene nedenfor i løpet av de neste par ukene: