Game Pass-prisøkning utløser masseavbestillinger og teknisk kaos

Nyheten om prisøkningen på Game Pass har ikke falt i god jord, og spillere skynder seg å kansellere abonnementene sine før de høyere avgiftene trer i kraft. Rushen har fullstendig overbelastet Microsofts kanselleringsside, og mange er frustrerte over at gjentatte forsøk på å avslutte abonnementet ender med feil og stadige krasj.

Noen spillere rapporterer også om feilmeldinger som "beklager, du kan ikke kansellere online", mens andre hevder at til tross for krasjene, ser det ut til at kanselleringene deres fortsatt har gått gjennom i bakgrunnen. På Reddit og X øker klagene :

"Jeg er ikke gal da det fortsatte å krasje på meg når jeg gikk for å avbryte."

"Siden for å si opp Game Pass-abonnementer er allerede ødelagt, utrolig."

Kort sagt, Microsoft møter kraftig kritikk - ikke bare for det tekniske kaoset, men også for størrelsen på prisøkningen, noe som gjør at mange stiller spørsmål ved om tjenesten i det hele tatt er verdt den nye premien.