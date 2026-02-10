Game Science deler en seks minutter lang titt på Black Myth: Zhong Kui

HQ

Desperat etter mer fra utvikleren Game Science etter ankomsten av Black Myth: Wukong? I så fall har studioet noe nytt å dele om oppfølgeren Black Myth: Zhong Kui, selv om dette er en video som egentlig ikke har et formål ...

En seks minutter lang in-engine-video har blitt delt som ytterligere erter mytologien som det neste spillet vil utforske. Det er en merkelig video fordi in-engine-elementet betyr at det er noe å ta fra det, men det slutter også med en ansvarsfraskrivelse som i utgangspunktet sier at videoen ikke har noen mening overhodet.

Ansvarsfraskrivelsen legger til: "Hestens år spesial. Dette innholdet er ikke kanon og er ikke relatert til hovedhistorien."

Men hvis dette ikke plager deg, og du fortsatt er ivrig etter ethvert hint og snev av Black Myth: Zhong Kui, kan du se det seks minutter lange klippet nedenfor.